Magic Mike The Last Dance: tutto quello che c'è da sapere sul film con Channing Tatum

Questa settimana arriva al cinema in Italia, distribuita da Warner Bros, la commedia musicale Magic Mike - The Last Dance, terzo capitolo del franchise di Magic Mike.

Dopo lo straordinario successo di critica e pubblico del capitolo originale, il film riunisce nuovamente il team creativo composto da Channing Tatum, che riprende il ruolo di Mike Lane, e il regista Steven Soderbergh, che torna dietro la macchina da presa per la regia del film a pochi giorni dal debutto in Italia di Kimi. Con il duo, a firmare la sceneggiatura torna anche Reid Carolin, già autore dei primi due capitoli della saga.

In seguito ad un affare fallito che lo ha lasciato al verde, costringendolo a lavorare come bar tender nei locali della Florida, per "Magic" Mike Lane (Tatum) è giunta l’ora di tornare sul palco. Con la speranza di partecipare a quello che considera l’ultimo show della sua carriera, Mike si dirige a Londra con una donna ricca e altolocata (Salma Hayek Pinault) che lo attira con un'offerta che non può rifiutare... e un'agenda già pianificata. La posta in gioco è altissima quando Mike scopre cosa ha veramente in mente la donna: riuscirà, insieme ad un nuovo gruppo di ballerini da rimettere in carreggiata, ad essere in grado di farcela?

Fanno parte del cast, insieme a Channing Tatum, anche Salma Hayek Pinault, Ayub Khan Din, la new entry Jemelia George, Juliette Motamed e Vicki Pepperdine. L'uscita è fissata per domani 9 febbraio, solo al cinema.

