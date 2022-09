Magic Mike's Last Dance: niente streaming, si ritorna nelle sale

Quasi un anno fa Channing Tatum via social annunciò Magic Mike's Last Dance e da allora la pellicola ha subito qualche cambiamento in corso d'opera. Prima Salma Hayek che sostituisce Thandiwe Nweton ed ora l'abbandono dello streaming in favore delle care vecchie poltroncine rosse.

Channing Tatum si "svestirà" ancora una volta, per l'ultima volta, e lo farà sul grande schermo. Magic Mike's Last Dance segna l'addio definitivo dell'attore statunitense al personaggio che lo ha reso famoso in tutto il mondo con il primo film del 2012, il sequel Magic Mike XXL ed uno show live ed itinerante che ha dato vita ad un franchise di tutto rispetto.

Secondo le dichiarazioni di Tatum Magic Mike 3 sarà: "Come Pretty Woman, solo a parti invertite. Sarà più grande, migliore e più sexy che mai, cercheremo di fare il salto di qualità". La pellicola, originariamente annunciato in anteprima sulla piattaforma streaming HBO Max, uscirà nelle sale il 10 febbraio 2023 e sarà diretta da Steven Soderbergh con la sceneggiatura di Reid Carolin.

A detta di Tatum il terzo capitolo non sarebbe dovuto esistere, visto i dubbi presenti già per il secondo capitolo Magic Mike XXL: "Non avevamo intenzione di farne un secondo. Poi tutti i nostri personaggi secondari erano così bravi e divertenti che ci siamo detti: 'Facciamo un altro film e diamo a quei personaggi uno spazio maggiore di quello che non hanno avuto prima'".

Teniamoci pronti, quindi, a ballare e divertirci un'ultima volta con Magic Mike e tutti i suoi amici!