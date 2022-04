Magic Mike's Last Dance: Salma Hayek sostituisce Thandiwe Newton nel sequel

Secondo quanto riportato da Deadline, Salma Hayek ha sostituito Thandiwe Newton nel cast di Magic Mike's Last Dance, il terzo film della saga con Channing Tatum protagonista e che dovrebbe vedere il ritorno di Steven Soderbergh alla regia dopo aver saltato il secondo film. L'uscita di Newton dalla produzione sarebbe dovuta a problemi famigliari.

Per annunciare questa sostituzione nel cast del film, Warner Bros. ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale possiamo leggere: "Thandiwe Newton ha preso la difficile decisione di abbandonare la produzione di Magic Mike's Last Dance della Warner Bros. Pictures per occuparsi di questioni familiari".

Dopo aver descritto Magik Mike 3 come una produzione piuttosto matta e fuori dagli schemi, l'attore ha detto: "Stiamo ancora costruendo la storia, ma penso che dopo questo non avremo bisogno di altri film sugli spogliarellisti. Sarà come Pretty Woman, solo a parti invertite. Sarà la storia di questo spogliarellista e ci sarà sicuramente tanto ballo".

Alla sceneggiatura di Magic Mike's Last Dance ritroviamo Reid Carolin (già autrice degli altri due film), della regia, come anticipato, si occuperà nuovamente Steven Soderbergh, già dietro la macchina da presa in occasione del primo capitolo (Magic Mike XXL fu diretto da Gregory Jacobs). Questi, dopo aver visto Magic Mike Live a Las Vegas, sembrerebbe aver ritrovato la via per lo Stripperverse.

Quando è stato annunciato il terzo film, il presidente del Warner Bros. Pictures Group Toby Emmerich ha dichiarato: "C'è qualcuno sullo schermo più carismatico e attraente di Magic Mike? Siamo entusiasti di tornare in affari con Channing, Steven e il loro team creativo per portare di nuovo sullo schermo questa meravigliosa combinazione di danza, dramma, romanticismo e umorismo". Tatum ha aggiunto: "Non ci sono parole per esprimere quanto sia eccitato all'idea di tornare a lavoro con Magic Mike...Il mondo degli spogliarelli non sarà mai più lo stesso".