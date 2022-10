Magic Mike's Last Dance: nuova immagine del film di Steve Soderbergh con Channing Tatum

Magic Mike sta per tornare al cinema e così sul web è stata diffusa la prima immagine ufficiale della pellicola con Channing Tatum che vedrà Steve Soderbergh ancora una volta dietro la macchina da presa.

Nello scatto che trovate in calce alla notizia vediamo il nostro Magic Mike fare ciò che gli riesce meglio e cioè scatenare le fantasie erotiche di qualche donna nelle immediate vicinanze. Per l'occasione lo vediamo in compagnia di Salma Hayek che ha preso il posto di Thandiwe Newton, intento a farsi toccare i suoi addominali più che scolpiti.

Tutti sembrano più che entusiasti di questo ritorno sul grande schermo e quando è stato annunciato il terzo film, il presidente del Warner Bros. Tobey Emmerich ha detto: "C'è qualcuno sullo schermo più carismatico e attraente di Magic Mike? Siamo entusiasti di tornare in affari con Channing, Steven e il loro team creativo per portare di nuovo sullo schermo questa meravigliosa combinazione di danza, dramma, romanticismo e umorismo".

Tatum dal canto suo ha aggiunto: "Non ci sono parole per esprimere quanto sia eccitato all'idea di tornare a lavoro con Magic Mike...Il mondo degli spogliarelli non sarà mai più lo stesso".

Magic Mike's Last Dance uscirà nelle sale cinematografiche a ridosso del prossimo San Valentino, a partire dal 10 febbraio 2023. Cosa vi aspettate da questo nuovo capitolo? Come sempre, diteci la vostra nei commenti.