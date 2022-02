Magic Mike's Last Dance: Channing Tatum farebbe anche un quarto film a 70 anni

Nel corso di una recente intervista, Channing Tatum ha aggiornato un po' sullo stato del prossimo capitolo di Magic Mike. Intitolato Magic Mike's Last Dance, il film vedrà il ritorno alla regia di Steven Soderbergh, già autore del primo capitolo e produttore del secondo, mentre la sceneggiatura è stata ultimata recentemente da Reid Carolin.

Sette anni dopo l'uscita di Magic Mike XXL, è stato annunciato l'arrivo di Magic Mike's Last Dance che vedrà Tatum di nuovo nei panni di Michael "Magic Mike" Lane. L'attore ne ha parlato di recente in un'intervista concessa al The Kelly Clarkson Show, nel quale ha raccontato il processo fisico sostenuto per tornare in forma per il ruolo e della possibilità di veder realizzato in futuro anche un quarto capitolo della saga.

Tatum ha dichiarato di aver faticato non poco per tornare nella condizione fisica necessaria per il ruolo: "E' difficile da sostenere, anche se ti alleni costantemente, essere in quella particolare forma fisica non è normale. A volte devi morire di fame". Tatum ha quindi parlato della scelta di tornare a interpretare il personaggio e di come inizialmente stava pensando a una versione del film con i personaggi ormai più anziani: "Prima di decidere di andare avanti con questa versione, l'unica alla quale avrei detto di sì era la versione Grumpy Old Men dove avremmo avuto 70 anni. E quando avremo 70 anni voglio riunire il team, di sicuro".

Il chiacchierato terzo film nella fortunata saga cinematografica di cui Channing Tatum è protagonista (qui potete leggere la recensione di Magic Mike e la recensione di Magic Mike XXL) e produttore è in fase di realizzazione, e a informarcene era stata la stessa star su Twitter, condividendo la prima pagina della sceneggiatura scritta da Carolin.

Al momento Magic Mike's Last Dance non ha ancora una data d'uscita ufficiale ma è probabile l'arrivo entro il 2023.