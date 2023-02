Magic Mike's Last Dance primo al box-office di San Valentino negli USA, battuto Avatar 2

San Valentino e cinema, accoppiata vincente. E a dirlo sono i numeri. Martedì 14 febbraio gli innamorati di tutto il mondo hanno festeggiato e in molti hanno scelto di passare la serata andando a vedere un film in sala insieme all'anima gemella.

I 20 film più visti di ieri negli Stati Uniti hanno fatto registrare un aumento al box office del 120% rispetto a lunedì e a guidare le classifiche è stato Magic Mike's Last Dance, il terzo capitolo del franchise di Magic Mike arrivato in Italia lo scorso 9 febbraio. Ieri la commedia musicale ha infatti incassato ben $ 1,93 milioni, il 134% in più rispetto al giorno precedente, totalizzando $ 11 milioni in cinque giorni.

Il secondo posto è andato invece ad Avatar: La via dell'acqua con 1,8 milioni di dollari totalizzati, il 163% in più rispetto a lunedì. Subito sotto troviamo ancora un film di James Cameron, ovvero Titanic, che è tornato nelle sale per celebrare il suo 25° anniversario e che ha incassato 1,695 milioni di dollari, il 141% in più rispetto a lunedì, portando il totale di cinque giorni consecutivi a 9,1 milioni di dollari.

Tirando le somme, nella giornata di ieri i cinema hanno incassato circa 14,3 milioni di dollari, il 13% in più rispetto al San Valentino di un anno fa, che si era fermato a 12,7 milioni di dollari.