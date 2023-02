Magic Mike's Last Dance: arrivano le prime recensioni, e non sono delle migliori...

Il teaser di Magic Mike 3 aveva sorpreso il mondo intero con l'incredibile chimica tra Channing Tatum e Salma Hayek Pinault, tanto da creare delle aspettative alte per il sequel. Le prime recensioni, tuttavia, non sono del tutto luminose.

"Come l'ultimo sforzo di Steven Soderbergh, il thriller Kimi di Zoë Kravitz, in Last dance si percepisce l'aria chiusa e opprimente di un progetto-pandemia: il cast è limitato, e la sceneggiatura intende essere rappresentativa", ha affermato Leah Greenblatt, di EW.

Katie Rife di Polygon afferma: "Nel complesso, Magic Mike's Last Dance sembra un musical da palcoscenico, con grande emotività che trapela dalle canzoni - o degli interpreti mezzi nudi che ballano sotto una pioggia finta, com'è nel film.

"La trama non ha bisogno di grandi eventi, e regge abbastanza da riuscire a portare in scena uno spettacolo di danza incredibile. Gli attori di serie B ci mancano, ma al loro posto abbiamo degli autentici ballerini. Sarà l'ultimo ballo di Mike, ma è la prima reale coreografia del film, che include anche un flash mob esilarante e un finale incredibilmente bello, che sembra uscito da Fuerza Bruta", ha dichiarato Jude Dry of IndieWire.

Infine, K. Austin Collins di Rolling Stone scrive così: "La premessa del ballo è la permissione. Il consenso. I ballerini non scaraventano donne sul palco come se avessero automaticamente accettato di stare lì. Il consenso, nel nuovo mondo, è preliminare. E' sorprendente, e per molti, eccitante".



In attesa dell'uscita al Cinema di Magic Mike's Last Dance, vi rimandiamo ad una curiosità recente del sequel: la discussione tra la Hayek e Tatum sul set.