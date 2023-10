Magic Mike Last Dance: come vedere in tv e in streaming il film con Channing Tatum

A diversi mesi di distanza dall'uscita in digitale di Magic Mike The Last Dance, il terzo e ultimo capitolo della saga di Steven Soderbergh con protagonista Channing Tatum si prepara al debutto in prima tv e in streaming.

L'appuntamento è fissato in prima tv su Sky lunedì 23 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, alle 21.45 su Sky Cinema Romance e in streaming su NOW e disponibile on demand. La storia prende il via dopo un affare fallito che ha lasciato il protagonista Magic Mike Lane completamente al verde, costringendolo a lavorare come bar tender nei locali della Florida: con la speranza di partecipare a quello che considera l’ultimo show della sua carriera, Mike si dirige a Londra con una donna ricca e altolocata che lo attira con un'offerta che non può rifiutare...La posta in gioco si alza quando Mike scopre cosa ha veramente in mente la donna: riuscirà, insieme ad un nuovo gruppo di ballerini da rimettere in carreggiata?

Nel terzo capitolo della serie di film di successo Magic Mike, Channing Tatum riprende il ruolo di Mike Lane e Steven Soderbergh torna al timone della saga con una sceneggiatura di Reid Carolin, che ha anche scritto i primi due film. Protagonista anche Salma Hayek Pinault, col cast che include Ayub Khan Din, la nuova arrivata Jemelia George, Juliette Motamed e Vicki Pepperdine.

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Magic Mike The Last Dance.