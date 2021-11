Magic Mike, Channing Tatum conferma il terzo film con un tweet: 'Stiamo tornando'

Lo Stripperverse sta per tornare. Da Twitter ci arriva la conferma: Channing Tatum e Steven Soderbergh sono attualmente al lavoro sul terzo film di Magic Mike.

Magic Mike's Last Dance sarà presto realtà.

Il chiacchierato terzo film nella fortunata saga cinematografica di cui Channing Tatum è protagonista (qui potete leggere la recensione di Magic Mike e la recensione di Magic Mike XXL) e produttore è in fase di realizzazione, e a informarcene è la stessa star su Twitter, condividendo la prima pagina della sceneggiatura.

"Beh, mondo, sembra che Mike Lane stia tornando @hbomax" si legge nella caption del post, da cui evinciamo anche la destinazione della pellicola, ovvero la piattaforma streaming di WarnerMedia HBO Max.

"Non ci sono parole per descrivere quanto sia elettrizzato per questo ritorno nel mondo di Magic Mike con Steven, Greg, Reid e le fantastiche persone che lavorano per HBO Max. Lo Stripperverse non sarà mai più lo stesso" ha poi elaborato l'attore ai microfoni di Variety.

"C'è qualcuno sullo schermo più carismatico e capace di catturare l'attenzione di Magic Mike?" si chiede il CEO di Warner Bros. Pictures Goup Toby Emmerich "Siamo entusiasti di essere tornati a collaborare con Channing, Steven e il loro team creativo per portare di nuovo in vita questa meravigliosa combinazione di danza, dramma, romance e humor".

E mentre alla sceneggiatura rivedremo Reid Carolin (già autrice degli altri due film), della regia, come anticipato, si occuperà nuovamente Steven Soderbergh, già dietro la macchina da presa in occasione del primo capitolo (Magic Mike XXL fu diretto da Gregory Jacobs). Questi, dopo aver visto Magic Mike Live a Las Vegas, sembrerebbe aver ritrovato la via per lo Stripperverse.

"Non appena ho visto cosa Channing, Reid e il team di coreografi hanno fatto con il live show di Magic Mike mi sono detto 'Dobbiamo realizzare un altro film'" ha rivelato il regista "Il sogno di Mike Lane di connettere con le persone attraverso il ballo deve divenire realtà".

Al momento non abbiamo informazioni su trama e possibile data d'uscita di Magic Mike's Last Dance, ma vi terremo aggiornati.