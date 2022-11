Magic Mike 3, il nuovo teaser mostra la chimica tra Channing Tatum e Salma Hayek

Magic Mike sta tornando. E' stato pubblicato il nuovo teaser del terzo capitolo della saga diretta da Steven Soderbergh con protagonista Channig Tatum nei panni del celebre spogliarellista. Nella clip ci viene presentato per la prima volta l'interesse amoroso di Mike, interpretato da Salma Hayek.

La saga di Magic Mike, insieme ai vari Ocean, è probabilmente uno dei prodotti mainstream più apprezzati di Steven Soderbergh. Il regista ha deciso di tornare dietro la macchina da presa per il terzo capitolo intitolato Magic Mike's Last Dance, a ben 7 anni dall'uscita dell'ultimo film. Nella pellicola verrà introdotto l'interesse amoroso di Mike, interpretato da Salma Hayek. Secondo quanto dichiarato da Tatum, per la prima volta, il film avrà un punto di vista molto più femminile.

Dopo l'uscita delle prime immagini di Magic Mike's Last Dance, è stato pubblicato un primo mini teaser nel quale ci viene ufficialmente presentata la controparte femminile del protagonista. Vediamo, infatti, il personaggio interpretato da Salma Hayek essere testimone di una "Magic Mike experience" mentre viene portata per mano verso una sedia. Insomma, la pellicola si prospetta essere tutto ciò a cui ci ha abituato nel tempo: intensa e sensuale.

Dopo un primo momento in cui sembrava che il film fosse destinato allo streaming, Magic Mike's Last Dance ha optato per la sala, favorendo una distribuzione per il grande pubblico. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!