Magic Mike 3, Sandra Bullock nel film con Channing Tatum? Ecco la sua risposta!

Un terzo film di Magic Mike è stato recentemente annunciato da Channing Tatum che ha confermato l’inizio della produzione. I fan non potrebbero essere più felici di così per questa notizia e quando alla sua co-protagonista di Lost City of D, Sandra Bullock, è stato chiesto un parere al riguardo la sua risposta è stata decisamente brillante.

Durante la premiere del suo film The Unforgivable, l'attrice ha scherzato con Entertainment Tonight su Magic Mike, dicendo che una sua apparizione avrebbe "tolto l'attenzione" da Tatum:

“Mi stai chiedendo di entrare nel mondo dello spogliarello, i miei sono famosi in tutto il mondo. Non so se voglio farlo e distogliere l'attenzione. Channing ha bisogno di quel momento, e se salgo sul palco, sai cosa succederà, è come se tutti gli occhi fossero puntati su di me. [ride] Non proprio, ma nel mio mondo, è quello che succederebbe. Tutti gli occhi si sarebbero spostati da Channing a me."

La sceneggiatura di Magic Mike 3 sarà scritta da Reid Carolin e il film sarà diretto da Steven Soderbergh, che tornerà nel franchise dopo aver diretto il film originale del 2012. Gregory Jacobs, regista di Magic Mike XXL del 2015 , produrrà il nuovo film insieme a Nick Wechsler e Peter Kiernan. Mentre una prossima apparizione in Magic Mike 3 non sembra nei programmi dell’attrice, potete dare un’occhiata al trailer di The Unforgivable, un thriller originale di Netflix che Bullock ha anche prodotto. Fanno parte del cast anche Vincent D'Onofrio, Viola Davis e Jon Bernthal. Vi piacerebbe vedere Bullock in Magic Mike 3? Fatecelo sapere nei commenti!