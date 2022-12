Magic Mike 3, Salma Hayek sulla lap dance:'È stata fisicamente impegnativa'

Salma Hayek è entrata nel cast di Magic Mike: The Last Dance, l'ultimo capitolo del franchise diretto da Steven Soderbergh. Il film uscirà nelle sale nel 2023 ma nel frattempo sono già circolate le immagini del trailer che mostrano Channing Tatum e la star di Frida protagonisti di alcune bollenti sequenze.

In particolare una scena di lap dance ha messo a dura prova l'attrice, come ha confermato lei stessa a Entertainment Tonight:"È molto impegnativa dal punto di vista fisico. Mamma mia. Aspettate solo di vederla. È davvero complicata".



Salma Hayek ha sostituito Thandiwe Newton nel cast del film, con protagonista Channing Tatum nel ruolo di Michael 'Magic Mike' Lane, personaggio interpretato sin dal primo film uscito nelle sale ormai dieci anni fa.

Tatum riprese il ruolo anche nel primo sequel, Magic Mike XXL. Ma quale ruolo interpreta Salma Hayek?



"Sono una donna forte" ha dichiarato l'attrice rivolgendosi ad Antonio Banderas "Sai com'era la mia giornata in ufficio? Mi sedevo e guardavo, tipo 12 uomini ballare seminudi e fare piroette. E ho potuto comandarli in giro".

Il cast del film è composto anche da Ayub Khan Din, Jemelia George, Juliette Motamed, Vicki Pepperdine e Gavin Spokes. Il film uscirà nelle sale il prossimo 10 febbraio. I primi due film hanno ottenuto grande successo e ora Soderbergh spera di poter proseguire il successo della saga anche con questo terzo capitolo.



Nel frattempo Channing Tatum vi farà sognare nel trailer di Magic Mike: The Last Dance.