Magic Mike 3, Salma Hayek ha discusso con Channing Tatum sul set:'Mi hai quasi ucciso!'

Salma Hayek è la new entry nel cast del nuovo capitolo cinematografico di Magic Mike al fianco della star della saga, Channing Tatum. L'attrice è tornata a parlare dell'intensa scena della lap dance con tanto di vapore che l'ha messa in grande difficoltà, nel corso della partecipazione al Jimmy Kimmel Live!

"Dal punto di vista tecnico è stata molto impegnativa. C'è una parte che non si vede in cui sono a testa in giù e le gambe da un'altra parte, ma ad un certo punto perdo il senso dell'orientamento e non ho fatto quello che dovevo. Ho rischiato di battere la testa durante le prove. [Channing Tatum] Si è aggrappato ai miei pantaloni e avevo paura di perderli e non ricordavo se indossassi la biancheria intima in quel momento oppure no. A quel punto, anziché proteggermi la testa con le mani mi sono aggrappata ai pantaloni e mi ha rimproverato, mi ha detto "Alza le mani!' ma non l'ho fatto, mi ha chiesto di tenergli le gambe ma non l'ho fatto. A quel punto ha fermato la scena e mi ha urlato 'Cosa c'è che non va in te?'. E io ho risposto 'Cosa c'è che non va in me? Mi hai quasi ucciso!'" ha raccontato Hayek.



In passato Salma Hayek aveva già parlato della difficoltosa realizzazione della scena della lap dance in Magic Mike 3 e ora è tornata sull'argomento, fornendo ulteriori dettagli.

Last Dance cambia location rispetto ai precedenti capitoli; la storia si svolgerà a Londra.



Ecco il nuovo poster infuocato di Magic Mike 3, il terzo capitolo del franchise iniziato ormai un decennio fa con protagonista Channing Tatum.