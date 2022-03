Magic Mike 3, rivedremo Matthew McConaughey? La star a Channing Tatum: 'Chiamami'

Magic Mike 3 si farà, lo ha confermato lo stesso Channing Tatum qualche mese fa... Ma ci sarà anche Matthew McConaughey? L'attore Premio Oscar sembra non stare aspettando altro, a giudicare dal suo ultimo post su Instagram.

Lo Stripperverse sta per tornare, parola di Channing Tatum.

Sulla piattaforma streaming di Warner Bros., HBO Max, arriverà infatti il terzo capitolo del franchise di Magic Mike, che vedrà di nuovo Steven Soderbergh alla regia (già dietro la cinepresa in occasione del primo film) e Reid Carolin alla sceneggiatura (dopo aver scritto entrambe le pellicole precedenti).

Nulla, tuttavia, si è saputo finora della possibile trama del film (se non che Soderbergh sia rimasto piuttosto entusiasta dello spettacolo di Magic Mike a Las Vegas, ma non sappiamo come ciò influirà sulla pellicola), né su eventuali membri del cast, oltre ovviamente al protagonista Channing Tatum, del cui ritorno abbiamo già avuto conferma.

È quindi possibile che qualche vecchio volto possa fare capolino in Magic Mike's Last Dance, come ad esempio Matthew McConaughey, che su Instagram ha condiviso una foto throwback assieme a Tatum con la caption breve ma eloquente "Chiamami @channingtatum".

Sembrerebbe dunque che McCounaughey sia intenzionato a tornare ("Mi sono divertito un sacco a girare il primo film" ha sempre detto), e il mese scorso utilizzava simili parole per indirizzare una sua possibile presenza nel film ai microfoni di Variety "Channing Tatum, chiamami fratello! Non ti sei fatto ancora sentire!".

E pensiamo di parlare per tutti quando diciamo... Insomma, Channing, prendi quel telefono!