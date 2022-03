Magic Mike 3, Channing Tatum: 'Sarà come Pretty Woman'

Magic Mike 3 si farà, questa ormai è una certezza e parlando con il New York Times il suo protagonista Channing Tatum ha chiarito che il tono del film sarà molto simile all'iconico Pretty Womand con Julia Roberts e Richard Gere.

Dopo aver descritto Magik Mike 3 come una produzione piuttosto matta e fuori dagli schemi, l'attore ha detto: "Stiamo ancora costruendo la storia, ma penso che dopo questo non avremo bisogno di altri film sugli spogliarellisti. Sarà come Pretty Woman, solo a parti invertite. Sarà la storia di questo spogliarellista e ci sarà sicuramente tanto ballo".

Insomma, stando alle parole di Channing Tatum possiamo aspettarci la storia di una novella Cenerentola al maschile, che combatte contro tutto e tutti pur di raggiungere la sua definitiva affermazione. E mentre la storyline è ancora in fase di scrittura, Matthew McConaughey si è detto pronto per Magic Mike 3. Dopo essere stato escluso dal secondo capitolo della saga, l'attore Premio Oscar sarebbe ben felice di vestire ancora una volta i panni di Dallas.

Quando è stato annunciato il terzo film, il presidente del Warner Bros. Pictures Group Toby Emmerich ha dichiarato: "C'è qualcuno sullo schermo più carismatico e attraente di Magic Mike? Siamo entusiasti di tornare in affari con Channing, Steven e il loro team creativo per portare di nuovo sullo schermo questa meravigliosa combinazione di danza, dramma, romanticismo e umorismo". Tatum ha aggiunto: "Non ci sono parole per esprimere quanto sia eccitato all'idea di tornare a lavoro con Magic Mike...Il mondo degli spogliarelli non sarà mai più lo stesso".

E voi, siete felici per l'arrivo di Magic Mike 3?