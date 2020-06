Magic Johnson, il campione NBA protagonista di un film sulle sue imprese sportive

Dopo Michael Jordan un'altra leggenda dell'NBA sarà protagonista di un progetto. Non una serie come The Last Dance ma un film documentario che racconterà le imprese sportive di Magic Johnson, uno dei più grandi cestisti di tutti i tempi e stella dei Los Angeles Lakers, team con il quale vinse cinque campionati tra il 1980 e il 1988.

Il film si baserà su filmati d'archivio di Johnson, con interviste al campione, alla sua famiglia, ai colleghi atleti e ai dirigenti. Il documentario su Magic Johnson arriva sulla scia del successo internazionale per The Last Dance, serie documentario di Netflix e ESPN che racconta la stagione 1997-98 dei Chicago Bulls e in particolare la leadership di Michael Jordan. Lo show è risultato come il documentario più popolare nella storia di ESPN.



E se la vita di Michael Jordan ha reso possibile un racconto di questo tipo, il vissuto di Magic Johnson non è certo da meno. Cinque titoli NBA, tre titoli MVP, dodici All Star Games e una medaglia d'oro olimpica nel corso della sua carriera, prima di diventare un sostenitore della ricerca, della terapia e della prevenzione dell'HIV/AIDS, dopo aver annunciato pubblicamente nel 1991 di essere sieropositivo. Dopo il ritiro dall'attività sportiva, Magic Johnson si è dimostrato un imprenditore di successo, come presidente e CEO della Magic Johnson Enterprises. Il suo ruolo chiave nell'acquisizione di diverse franchigie e la sua attività imprenditoriale è proseguita negli anni, guidando la cordata per l'acquisizione dei Los Angeles Dodgers e acquistando una piccola partecipazione dei Lakers, la sua società simbolo in carriera, che in seguito ha deciso di vendere.

Su Everyeye potete leggere la recensione di The Last Dance. Lo show di Michael Jordan ha fatto segnare numeri da record; The Last Dance è stata vista da più di 23 milioni di spettatori, escludendo gli utenti americani.