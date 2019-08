La magia ritorna nel primo trailer di Lilli & il Vagabondo

Dopo il primo poster, al D23 la Walt Disney Pictures ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale della versione in live-action di Lilli & Il Vagabondo.

Potete visionare il primo trailer comodamente all'interno di questa notizia.

Rispetto a film come Il Re Leone o Il Libro della Giungla, questo Lilli & il Vagabondo utilizzerà dei veri animali per impersonare i vari personaggi della pellicola. Ad esempio, il cane interprete di Biagio è un vero trovatello che è stato adottato dai produttori del film!

Nel cast vocale dell'adattamento cinematografico del classico d'animazione targato Disney troviamo Tessa Thompson, Justin Theroux, Janelle Monae, Thomas Mann, Kiersey Clemons, Benedict Wong, Ashley Jensen, Sam Elliot e Yvette Nicole Brown.

La regia dell'adattamento è affidata a Charlie Bean, regista di The LEGO Ninjago - Il Film, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Andrew Bujalski.

Il film sarà disponibile in USA al lancio della piattaforma digitale Disney+, dunque il 12 novembre, mentre per l'Italia dovremo attendere l'arrivo della piattaforma previsto, secondo le voci, per il 2020.