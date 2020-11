La magia del Natale e altri film imperdibili in vista delle Feste

Questa sera su TV8, forse con un po' d'anticipo, va in onda La Magia del Natale, un film del 2011 che racconta la storia di una giovane donna che ha perso qualsiasi interesse per le festività natalizie. Scopriamo dunque quali sono i film da non perdere in vista del periodo più bello dell'anno.

Se pensiamo al Natale, non possiamo non citare Una poltrona per due, il film del 1983 diretto John Landis, interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis, diventato un vero e proprio cult per la Vigilia. Se siete fan dei grandi classici, non potete poi perdervi La vita è meravigliosa, la pellicola del 1946 diretta dal grandissimo Frank Capra, considerato come uno dei più ispiratori e popolari del cinema americano di tutti i tempi.

Non potremmo poi mai dimenticare Mamma ho perso l'aereo, il film che che ciascuno di noi avrà visto almeno un centinaio di volte nella propria vita e che ha lanciato e forse anche limitato la carriera di Macaulay Culkin. Se siete fan delle commedie a tratti demenziali, non potete non guardare Elf, il film diretto da Jon Favreau con protagonista Will Ferrell. Come potremmo poi non citare Il Grinch, il film simbolo di tutti coloro che dicono di odiare il Natale ma che, sotto sotto non possono fare a meno di quella scanzonata atmosfera.

Per i film d'animazioni vi citiamo poi A Christmas Carol, scritto e diretto da Robert Zemeckis, e liberamente ispirato al racconto Canto di Natale di Charles Dickens. Infine, ma non per importanza, vi consigliamo Klaus - I segreti del Natale, una rilettura delle origini di Babbo Natale, distribuita in Italia da Netflix. Quale è invece il vostro film preferito per questo periodo magico? Fatecelo sapere nei commenti.