I Maghi di Waverly, che fine ha fatto David Henrie? Tutto sul Justin Russo della serie

Dov'è finito David Henrie?L'attore che ha interpretato Justin Russo nella serie I Maghi di Waverley è sparito dalla circolazione. Nonostante sia stato un volto popolare della serie Disney, lasua popolarità non è arrivata al livello di quella dell'altra protagonista, Selena Gomez, che presto sarà protagonista del biopic su Linda Ronstadt.

Tuttavia anche Henrie, dopo la fine de I Maghi di Waverly nel 2012, ha avuto modo di indossare i panni di altri personaggi iconici del piccolo schermo: uno su tutti il film di Ted Mosby in How I Met Your Mother, anche se dopo la seconda stagione compare solo attraverso i filmati d'archivio. Tuttavia, a partire dal 2014 Henrie sembra essersi ritirato dalle scene: a parte alcuni ruoli secondari in film come Grown Ups 2, Paul Blart: Mall Cop 2 e una comparsata in un episodio di Arrested Development, l'attore non ha ottenuto altri ruoli significativi quanto quello del memorabile fratello Russo. Al di fuori delle scene la vita di Henrie non è stata certo priva di eventi: nel 2017 ha sposato Mariah Cahill, Miss Delaware nel 2011, dopo una proposta spettacolare con tanto di elicottero. Nel 2019 l'attore è diventato padre di Pia Philomena Francesca: nel 2020 e nel 2022 la coppia ha avuto altri due figli, James Thomas Augustine e Gemma Clare.

Una vita serena, senza particolari intoppi, eccetto per un increscioso episodio risalente al 2018, quando Henrie è stato arrestato a LAX per aver portato con sè all'interno dell'aeroporto una pistola carica. In seguito avrebbe dichiarato su Twitter di aver portato "non intenzionalmente" la sua pistola "legamente posseduta e registrata a suo nome" in aeroporto. La vicenda si è conclusa con 20 ore di servizi sociali e la libertà vigilata per un periodo di due anni. Henrie è ritornato sulle scene negli ultimi anni nei panni di regista con la teen comedy This is the Year, con Selena Gomez come produttore esecutivo. E ricomparirà presto nei panni di Justin Russo nel revival de I Maghi di Waverly annunciato di recente: nel pilot della serie ritornerà come guest star proprio Selena Gomez!