Un ruolo maggiore per Finn e Poe tra le idee scartate da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Ieri è stato finalmente pubblicato "The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker", il libro realizzato dal creative art manager della Lucasfilm Phil Szostak per esplorare il dietro le quinte del capitolo finale della Saga degli Skywalker.

"Non ho mai scritto così tanto per un film come per questo. È come la marea. Ogni giorno c'è un nuovo script" rivela nel libro lo sceneggiatore Chris Terrio per rendere l'idea di quanti concept sono stati eliminati dalla versione finale del film di J.J. Abrams, alcuni dei quali sono state raccolti da Polygon (via IndieWire).

A differenza di quanto visto in Episodio IX, inizialmente Finn e Poe dovevano avere un ruolo più ampio e rilevante nella trama della pellicola. Ad un certo punto della storia, infatti, i due avrebbero preso parte ad un'avventura "ispirata alla Seconda Guerra Mondiale" per trovare una macchina che avrebbe decifrato i piani per sconfiggere il Primo Ordine. Questa tecnologia top-secret si sarebbe trovata su Kijimi, il pianeta dove i protagonisti incontrano per la prima volta Zorii Bliss.

Sempre per quanto riguarda Finn, il protagonista dei primi due capitoli della trilogia che ha trovato meno spazio ne L'Ascesa di Skywalker, gli autori avevano in mente di fargli scoprire "un fratello perduto da molto tempo rimasto bloccato su un pianeta-spazzatura." Il fratello dell'ex Stormtrooper sarebbe stato a conoscenza di "informazioni vitali" che avrebbero aiutato la resistenza a combattere il Primo Ordine. Tutto questo, però, è stato accantonato per lasciare spazio all'avventura dei protagonisti sul pianeta deserto di Pasaana.

Un'altra idea che riguarda invece Poe, forse la più interessante di tutte, avrebbe portato il pilota "su un pianete paludoso brulicante di pirati, dove avrebbe guidato il suo equipaggio attraverso un fiume in chiaro riferimento ad Apocalypse Now". In un'altra versione ancora, inoltre, Poe sarebbe stato "catturato dalla sua vecchia banda, un gruppo di feroci spacciatori che lo avevano cresciuto quando era un ragazzo".

Cosa ne pensate di queste idee scartate? Fatecelo sapere nei commenti. Per altre notizie, vi ricordiamo che l'edizione home video de L'Ascesa di Skywalker debutterà in Italia il prossimo 4 maggio.