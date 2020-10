Maggie Smith, la star di Harry Potter rivela: 'Il tumore ti mette al tappeto'

Maggie Smith che negli ultimi anni ha partecipato a produzioni di grande successo come Downton Abbey ed Harry Potter è certamente una delle attrici inglesi più apprezzate ma, come ha rivelato più volte nel corso delle sue interviste, la battaglia contro il cancro al seno è stata per lei veramente estenuante.

Le scoperta della malattia è avvenuta nel 2008 quando l'interprete di Minerva Mcgranitt stava lavorando al quinto capitolo cinematografico della saga ideata da JK Rowling. L'attrice che è stata ben due volte premio Oscar, ha dovuto quindi sottoporsi alle lunghe e dolorose sedute di chemio e radioterapia che hanno provocato notevoli danni alla sua tenuta fisica e psicologica.

"Nel corso delle riprese di Harry Potter e il Principe Mezzosangue ero sempre stanca, molto provata dalla mia battaglia contro il cancro. Avevo perso già buona parte dei capelli e per recitare ho dovuto indossare una parrucca. Questo è stato chiaramente l'ultimo dei problemi ma, un'esperienza del genere ti mette veramente al tappeto. Non sai mai se potrai uscirne viva".

Fortunatamente la Smith è riuscita a superare questo momento difficile anche se questa situazione l'ha notevolmente provata. Come ha raccontato da quel momento di profonda consapevolezza personale, le priorità della sua vita hanno subito un profondo cambiamento. L'attrice ha rivelato di non essere soddisfatta dei suoi ruoli più recenti e, per tale ragione è voluta tornare a teatro.

Stasera potrete vedere Maggie Smith su Rai Movie in The Lady in the Van, un'ispirata commedia del 2015, tratta da una surreale storia vera.