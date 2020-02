Maggie Gyllenhaal sarà la mamma di Elvis nel biopic sul cantante americano

Il cast del film inizia ad essere costellato di grandi attori hollywoodiani. Dopo l'ingresso di Tom Hanks nel cast di Elvis anche Maggie Gyllenhaal ha trovato un ruolo nel film. Interpreterà la madre della leggenda del rock, Gladys Presley.

La donna ha avuto un' importanza indiscutibile nella vita di Elvis. Lui stesso ne ha parlato durante diverse interviste, sottolineando come il loro legame fosse strettissimo. In certi documentari lo stesso successo di Elvis viene attribuito alla madre: faceva di tutto per renderla orgogliosa, per poter tornare da lei trionfante, e per dimostrarle che era riuscito a guadagnare moltissimo con la sua carriera artistica. Purtroppo la donna soffriva spesso di depressione, anche a causa dei tour che allontanavano il figlio da casa.

Siamo sicuri che nel film di Luhrmann sarà dato ampio spazio a questo particolare tipo di rapporto e a tutte le contraddizioni che ha comportato.

Austin Butler interpreterà il protagonista, mentre Tom Hanks sarà il suo manager, il colonnello Tom Parker, altra figura eccentrica che ha dominato la vita del cantante di Tupelo. C'è stata anche un'altra aggiunta al cast: Olivia DeJonge avrà il ruolo di Priscilla Presley, moglie di Presley. Le riprese dovrebbero iniziare a breve in Australia, e il film ha un'uscita prevista per il 1 ottobre 2021.