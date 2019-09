Maggie Gyllenhaal de Il Cavaliere Oscuro entusiasta di Robert Pattinson in The Batman

Sul tappeto rosso di The Irishman di Martin Scorsese al New York Film Festival Maggie Gyllenhaal, interprete di Rachel ne Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, è stata intercettata da Variety per un commento sul casting di Robert Pattinson in The Batman.

L'attrice, come potete vedere nel filmato in calce all'articolo, ha risposto con grande entusiasmo:

"Mi piace davvero tanto! Credo sia un ottimo attore, un attore affascinante e credo che, non lo so, credo che sarà fantastico."

Curiosamente qualche settimana fa, durante il Toronto International Film Festival, a lodare la scelta di Pattinson fu invece Christian Bale, che colse l'occasione per consigliare al giovane collega di non ascoltare mai i detrattori: "Deve pensare a sé stesso, non deve dare ascolto ai detrattori. Tutti protestarono quando Heath Ledger fu scelto come Joker. E guardate che performance brillante ci ha regalato. Non deve dare ascolto a quella gente, deve pensare a sé stesso. Lui è un attore affascinante, è una grande scelta."

Per altri approfondimenti sul film scritto e diretto da Matt Reeves, che sarà il primo capitolo di una trilogia, vi ricordiamo che Jeffrey Wright è stato scelto come Gordon mentre Jonah Hill è in trattative per un ruolo da villain.