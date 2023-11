Maggie Gyllenhaal compie 46 anni: 'Ho scoperto il mio vero nome a 35 anni'

Immaginate di aver vissuto una buona parte della vostra vita convinti di conoscere il vostro vero nome, e di ritrovarvi all'improvviso a scoprire di aver letteralmente vissuto nella menzogna: assurdo, vero? Eppure talvolta succede anche questo, come dimostra l'esperienza vissuta e raccontata da Maggie Gyllenhaal.

L'attrice che a breve tornerà a recitare con il fratello Jake dopo Donnie Darko e che oggi compie 46 anni ha infatti scoperto solo a 35 anni compiuti e cercando il proprio certificato di nascita di non essere registrata come Margaret, bensì con una variante decisamente meno consueta di quello che credeva essere il suo nome.

"Ho scoperto il mio vero nome a 35 anni. Avevo bisogno del mio certificato di nascita e, quando mio padre l’ha trovato, ho letto che il mio nome era Margalit. È stato un po’ uno shock, ho sempre pensato che il mio nome completo fosse Margaret, non sapevo nemmeno che esistesse Margalit" sono state le parole della regista de La Figlia Oscura.

Certo, viene da chiedersi come sia stato possibile che la nostra Maggie non abbia mai scoperto una cosa simile in 35 anni, avendo sicuramente avuto a che fare con documenti di vario genere nel corso della sua vita... Ma insomma, non possiamo che fidarci delle sue parole!