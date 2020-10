Maggie Gyllenhaal, i 10 migliori film con la star di Hysteria secondo IMDb

Di ritorno questa sera nelle tv italiane con Hysteria, film del 2011 ispirato alla vera storia dell'invenzione del vibratore, Maggie Gyllenhaal nel corso della sua carriera è riuscita a dinstinguersi per delle ottime interpretazioni sia al cinema che, più di recente, anche in televisione.

Concentrandoci sul grande schermo, vediamo insieme quali sono le 10 migliori pellicole a cui ha preso parte secondo i voti degli utenti di IMDb. Nella classifica, che potete trovare qui sotto, non potevano mancare ruoli iconici come quello di Secretary e Crazy Heart (quest'ultimo le è valso una nomination all'Oscar), ma anche cult assoluti come Donnie Darko e Il Cavaliere Oscuro.

10. Frank (7.0)

9. American Life (7.0)

8. Confessioni di una mente pericolosa (7.0)

7. Secretary (7.0)

6. Crazy Heart (7.2)

5. Paris, je t'aime (7.2)

4. Vero come la finzione (7.5)

3. Il ladro di orchidee (7.7)

2. Donnie Darko (8.0)

1. Il Cavaliere Oscuro (9.0)

Per quanto riguarda le serie TV, invece, l'attrice ha conquistato i favori della critica e del pubblico grazie ai suoi ruoli da protagonista in titoli come The Honourable Woman, miniserie thriller targata BBC per cui ha ottenuto anche un Golden Globe, e The Deuce, show HBO con James Franco arrivato nel 2019 alla terza stagione.

Nei giorni scorsi, suo marito Peter Sarsgaard ha inoltre rivelato che in questo periodo la Gyllenhaal è impegnata con le riprese di The Lost Daughter, pellicola che firmerà il suo debutto alla regia di un lungometraggio. Prossimamente, lo ricordiamo, l'attrice vestirà i panni della mamma di Elvis nel biopic diretto da Baz Luhrmann.



Siete d'accordo con le scelte degli utenti di IMDb? Fatecelo sapere nei commenti.