Magazine Dreams: il film con Jonathan Majors non ha più una data d'uscita

Non è certo il periodo più roseo per la Disney. Lo sciopero SAG-AFTRA sembra non vedere una conclusione definitiva, provocando uno stato di incertezza generale condivisa da ogni studios, costretto a rivedere la propria programmazione.

Per la Walt Disney Company, come se ciò non bastasse, agli effetti della manifestazione di attori e sceneggiatori si somma la gravosa questione relativa al processo ai danni di Jonathan Majors. Nonostante stesse vivendo una fase cinematograficamente prolifera, dal ruolo in Damian Anderson in Creed III a quello di Kang nel Marvel Cinematic Universe, l'attore statunitense ha visto frenata la sua repentina ascesa verso l'olimpo di Hollywood a causa delle accuse di violenza domestica rivolte dalla sua ex fidanzata, Grace Jabbari.

La situazione rischia di assumere toni simili a quelli delle travagliate vicende di Johnny Depp: i contratti e i progetti di Majors, infatti, sono attualmente sul filo del rasoio, pronti ad essere messi in discussione da un momento all'altro, in base all'andamento e ai risvolti del processo.

Nelle ultime ore, la Disney ha reso nota la sua nuova programmazione, figlia dei vari inconvenienti da affrontare. A suscitare clamore è certamente la sospensione di Magazine Dreams, film sulle frustrazioni di un body-builder amatoriale con protagonista proprio Jonathan Majors. La pellicola, nonostante la calda accoglienza ricevuta al Sundance Film Festival, è stata dunque rinviata a data da destinarsi.

Tra le altre novità del palinsesto Disney troviamo lo slittamento di Elio, "made in Pixar", dal 1 marzo 2024 al 13 giugno 2025, non facendo altro che alimentare le difficoltà della casa di produzione di capolavori quali Toy Story, Wall-E e Ratatouille.

Fa rumore anche lo spostamento del progetto ancora senza titolo dal 14 febbraio 2024 al 5 aprile 2024, insieme all'abbandono definitivo di due nuovi lavori animati Disney e Pixar previsti, inizialmente, per il 2025. Nelle ultime ore, inoltre, sui social non si fa altro che discutere del rinvio di Biancaneve al 2025, il cui annuncio è stato accompagnato dalla prima foto ufficiale del film, controversa allo stesso livello del clima che da mesi si sta generando attorno al nuovo live-action.

Sarà pur vero che l'attesa del piacere è essa stessa piacere, ma il momento-no dell'industria cinematografica e, in particolar modo, della Disney per via del processo-Majors non è di certo di buon auspicio per il futuro.