Maestro, il truccatore premio Oscar reagisce alle assurde polemiche sul 'naso ebreo'

Maestro è ufficialmente stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia ma questo non lo ha messo al riparo dalle critiche che lo hanno visto protagonista nelle ultime settimane. Il truccatore del film ha risposto alla polemica creata intorno al "naso di Bernstein".

Bradley Cooper si è trovato al centro della bufera a causa del "trucco" utilizzato in Maestro. Secondo alcuni, infatti, il modo in cui sarebbe rappresentato il naso del direttore d'orchestra sarebbe un insulto nei confronti degli ebrei. Nonostante anche i figli di Bernstein abbiano risposto alla sterile polemica circolata su Maestro, sono arrivate le parole anche del truccatore, specializzato nel prostetico, che si è occupato in prima persona di creare le protesi utilizzate da Bradley Cooper nel film per somigliare al celebre compositore.

Durante la conferenza stampa alla Mostra del Cinema di Venezia è intervenuto Keru Hiro che ha commentato la "reazione negativa" dei social riguardo il trucco di Bernstein all'interno della pellicola. "Non mi aspettavo che accadesse. Mi dispiace se ho ferito i sentimenti di alcune persone. Volevo ritrarre Lenny nel modo più reale possibile. È fotogenico e una persona fantastica, volevamo rispettare e amare quello sguardo. Abbiamo fatto diversi test. Questa era la nostra [unica] intenzione" ha raccontato il truccatore.

Per anni la regia di Maestro era stata nelle mani altri registi fin dal 2008, anno che Spielberg e Scorsese avevano acquistato i diritti del progetto. Bradley Cooper ha ottenuto la benedizione di Spielberg dopo 20 minuti di proiezione di A Star is Born. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!