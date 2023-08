Maestro, trailer: Bradley Cooper irriconoscibile nel film prodotto da Scorsese e Spielberg

A diversi anni di distanza dal successo di A star is born e a pochi giorni dall'esordio nel programma ufficiale del Festival Venezia 2023, l'attore Bradley Cooper ha finalmente svelato il primo trailer ufficiale di Maestro, nuovo attesissimo film in uscita per Netflix.

Il film, secondo lavoro da regista di Bradley Cooper che lo vede anche come attore protagonista nei panni del leggendario direttore d'orchestra Leonard Bernstein, è un biopic che la star ha anche co-scritto e prodotto, e racconta la vita dell'acclamato musicista e compositore concentrandosi in particolar modo sul suo tumultuoso matrimonio con Felicia Montealegre, interpretata da Carey Mulligan Nel cast Maya Hawke interpreta la loro figlia, Jamie e Sam Nivola interpreta il loro figlio, Alexander, al fianco di Matt Bomer, Sarah Silverman, Gideon Glick, Gabe Fazio, Eric Parkinson, William Hill, Nick Blaemire, Oscar Pavlo, Tim Rogan e Mallory Portnoy. I produttori di Maestro sono Martin Scorsese e Steven Spielberg, con la sceneggiatura firmata da Bradley Cooper e dallo sceneggiatore di Spotlight Josh Singer mentre Matthew Libatique, già collaboratore del regista in A Star Is Born, è tornato come direttore della fotografia.

Maestro, che segue Mank di David Fincher e Blonde di Andrew Dominik in quella che per Netflix sta diventando una vera e propria tradizione di biopic in bianco e nero e/o bianco e nero e colore, sarà presentato in anteprima al Festival del cinema di Venezia a settembre prima di arrivare in alcune sale selezionate a novembre e uscire in esclusiva su Netflix a partire dal 20 dicembre.

