Maestro, quante ore ci volevano per trasformare Bradley Cooper in Leonard Bernstein?

Kazu Hiro sta consolidando la propria carriera a Hollywood come uno dei maggiori esperti nel campo del trucco prostetico e di recente ha ricevuto la sua quinta nomination all'Oscar per il trucco nel film Maestro, in particolare per il personaggio interpretato da Bradley Cooper, il compositore Leonard Bernstein.

La lavorazione per quanto concerne il trucco è stata piuttosto articolata e complessa, come ha spiegato in un video lo stesso Kazu Hiro:"Ogni fase richiede una diversa applicazione. Il look più giovane richiedeva di solito due ore e quindici minuti e l'ultima fase circa cinque ore. Cooper era completamente coperto, compresi abiti e tute per il corpo, perché dovevamo cambiare anche la postura del suo corpo". Su Everyeye potete recuperare la recensione di Maestro.



Kazu Hiro ha dichiarato che Bradley Cooper desiderava testare tutti i cinque diversi look al Disney Concert Hall di Los Angeles durante un periodo di ventiquattr'ore, così che potesse provare ogni look mentre dirige un'orchestra:"Ho fatto tutti i look e volevo dirigere la musica con quei look, solo per vedere che non sembrasse uno sketch del Saturday Night Live. Kazu sembrava aver appena corso sei maratone di fila".



Il trucco risultò così convincente che impressionò persino i parenti di Bernstein, famoso direttore d'orchestra al centro della trama di Maestro, il nuovo film diretto da Bradley Cooper.

In attesa dell'evento che si svolgerà a marzo, Maestro ha eguagliato un record agli Oscar.