Maestro, la famiglia Bernstein stronca le polemiche sul trucco di Bradley Cooper!

Dopo l'uscita del primo trailer di Maestro, pellicola diretta ed interpretato da Bradley Cooper, si sono alzate diverse polemiche riguardo il trucco utilizzato per avvicinarsi alle fattezze di Leonard Bernstein. A rispondere alle critiche sono stati direttamente i figli del celebre direttore d'orchestra.

Le prime critiche che erano arrivate riguardavano il naso di Bernstein definito offensivo nei confronti degli ebrei. La famiglia di Bernstein ci ha tenuto a precisare quanto, l'utilizzo del makeup sia un modo per migliorare l'immedesimazione nel personaggio e, soprattutto, avvicinarsi al modo di essere di Bernstein. "Bradley ha scelto di usare il trucco per amplificare la sua somiglianza, e ci sta bene. Siamo certi che anche a nostro padre sarebbe andato bene" hanno scritto i figli in una recente dichiarazione.

"Qualsiasi lamentela stridente su questo problema ci colpisce soprattutto come falsi tentativi di demotivare una persona di successo - una pratica che abbiamo osservato troppo spesso su nostro padre” hanno continuato, definendosi fin da subito soddisfatti del lavoro che Cooper ha portato avanti nella realizzazione della pellicola. "In ogni momento durante la realizzazione di questo film, abbiamo potuto sentire il profondo rispetto e sì, l'amore che Bradley ha portato al suo ritratto di Leonard Bernstein e sua moglie, nostra madre Felicia" hanno concluso.

Bradley Cooper ha definito 'terrificante' l'esperienza di interpretare un direttore d'orchestra. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!