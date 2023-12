Maestro, di cosa parla il film di Bradley Cooper su Netflix?

Bradley Cooper torna alla regia dopo A Star Is Born e lo fa con Maestro, da oggi disponibile in streaming per gli abbonati Netflix. Vediamo allora assieme di cosa parla il film scritto, diretto e interpretato dall'attore statunitense.

Maestro è fondamentalmente un biopic incentrato sulla figura di Leonard Bernstein, celeberrimo direttore d'orchestra e compositore scomparso nel 1990. Nel corso della sua strabiliante carriera ha diretto l'Orchestra filarmonica di Israele, la New York Philarmonic ed è stato direttore onorario dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma.

Maestro però racconta soprattutto il rapporto tra Bernstein e la moglie, l'attrice Felicia Montealegre, interpretata nel film da Carey Mulligan. La loro relazione è infatti il centro dell'opera di Bradley Cooper, che scava nel matrimonio della coppia e si concentra soprattutto sulle problematiche emerse nel corso degli anni.

Un film quindi che parla sia di relazioni sentimentali che di musica, mescolando arte e vita per raccontare al grande pubblico una figura così sfaccettata e complessa come quella di Leonard Bernstein. Anche se pure Bradley Cooper non scherza visto che non vuole sedie sul set.

Maestro è girato sia in bianco e nero che con il colore, proprio per raccontare le diverse fasi artistiche e relazionali della coppia protagonista.

E voi guarderete il film? Lo state aspettando?