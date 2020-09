Maestro, Carey Mulligan sarà la moglie di Leonard Bernstein nel biopic di Bradley Cooper

È Deadline a riportare in esclusiva la notizia che la bravissima e splendida Carey Mulligan (Shame, Il Grande Gatsby) è stata scelta da Bradley Cooper per interpretare la compositrice Felicia Montealegre nell'annunciato e atteso biopic su Leonard Bernstein, scritto, diretto e interpretato proprio da Cooper e ora rinominato Maestro.

In merito alla scelta della Mulligan per vestire i panni della moglie di Bernstein, i figli della coppia hanno rivelato: "Siamo davvero entusiasti che Carey Mulligan porterà nostra madre sul grande schermo. Sarà sicuramente in grado di catturarne l'essenza, quella combinazione unica di arguzia, calore, elegante bellezza e profondità emotiva. Adoriamo anche il modo in cui Carey trasmette questa sorta di grazia europea da libro di favole, che era qualcosa che anche nostra madre incarnava molto".



Alla produzione del progetto troveremo la Amblin Entertainment di Steven Spielberg, che sono ormai anni che cerca di portare sul grande schermo la meravigliosa e complessa storia del matrimonio del compositore e di sua moglie, Felicia Montealegre. Tra gli altri grandi produttori del film figurano anche Martin Scorsese e Todd Phillips, che restituisce - diciamo - il favore all'amico dopo il sostegno avuto per Joker. Ricordiamo anche che Bradley Cooper produrrà e co-scriverà il biopic insieme al collega Josh Singer.



Le riprese del film su Leonard Bernstein dovrebbe cominciare all'inizio del prossimo anno, con Deadline che sottolinea come Netflix sia intenzionata a dare una significativa release cinematografica al biopic prima dell'arrivo sulla piattaforma streaming, come già fatto per The Irishman, I Due Papi o Storia di un matrimonio.



In merito all'acquisto, il capo del dipartimento film di Netflix, Scott Stuber, ha dichiarato lo scorso gennaio: "Il debutto alla regia di Cooper è stato a dire poco geniale e si è rapidamente cementato come un serio cineasta. La sua forte passione per il mezzo d'espressione e la chiara visione per dare vita al rapporto tra l'iconico compositore Leonard Bernstein e sua moglie Felicia Montealegre permettono di rendere giustizia alle loro vite come solo questa rinomata squadra di artisti e produttori può fare. Siamo davvero onorati di poter lavorare con loro per condividere la storia dei Bernstein con il pubblico di tutto il mondo".



Da tenere assolutamente d'occhio.