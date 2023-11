Maestro, Bradley Cooper ha voluto limitare le parti sull'inizio della carriera!

Fin da subito Maestro è arrivato agli onori della cronaca per il modo in cui ha affrontato tematiche che andassero oltre il classico racconto della biografia di Leonard Bernstein. Centrale diventa il suo matrimonio, il rapporto con la moglie e il modo in cui il suo talento diventa un mezzo per esprimersi.

Bradley Cooper ha trascorso 6 anni ad imparare a dirigere un'orchestra per Maestro e, parallelamente, ha lavorato sulla bozza della sceneggiatura che gli era già stata presentata dal co-sceneggiatore del film, Josh Singer. L'attore, coinvolto nel progetto dal momento in cui è finito nelle abili mani produttive di Martin Scorsese, pare fosse interessato ad esplorare una particolare fase della vita di Bernstein e come, soprattutto, si sviluppasse il suo rapporto con la moglie e complice di una vita Felicia.

“Le mie prime bozze si concentravano sugli inizi della carriera di Lenny negli anni '40 e '50. Il modo in cui sua moglie Felicia lo ha radicato è stato fondamentale, ma i miei sforzi erano più incentrati su Lenny e sulle sue difficoltà creative” ha raccontato lo sceneggiatore. Cooper è arrivato alla regia della pellicola nel 2018 e con lui è parzialmente cambiato anche l'approccio al film. "Bradley era affascinato da questo matrimonio molto moderno e progressista, che aveva questa storia universale sui molti modi in cui l’amore può manifestarsi” ha concluso lo sceneggiatore.

