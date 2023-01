Maestro, per Bradley Cooper è stato 'terrificante' interpretare un direttore d'orchestra!

Essere un direttore d'orchestra non è facile e, a quanto pare, neanche interpretarlo. Bradley Cooper, che ha diretto ed è stato protagonista di Maestro biopic su Leonard Bernstein per Netflix, ha parlato di quanto sia stato "terrificante" interpretare il ruolo.

L'intervento di Cooper è arrivato durante una intervista comparata con Todd Fields e Cate Blanchett, rispettivamente regista e protagonista di Tár, pellicola che racconta la storia di una problematica direttrice d'orchestra. Durante la lavorazione di Maestro pare che Cooper abbia sviluppato un particolare rispetto verso un mestiere complesso come quello del direttore d'orchestra. "Il livello di rispetto che ho per quel mondo e quel podio, è la cosa più terrificante che ho mai sperimentato" ha detto l'attore e regista.

"E' così strano perché così tante persone che ho incontrato negli ultimi cinque anni hanno detto: 'Bene, che cosa fanno i direttori? Non sei lassù a fare così?'" ha svelato Cooper parlando di come in molti siano ancora all'oscuro dell'immenso lavoro che c'è dietro all'essere un direttore d'orchestra. Il film ripercorrerà la vita del compositore raccontando anche le più complesse vicende della sua vita privata. Bradley Cooper e Matt Boomer sono stati immortalati durante le riprese di Maestro durante un bacio tra i loro personaggi.

Le primi foto dal set di Maestro mostravano Carrey Mulligan e Bradley Cooper nei panni del direttore e della sua fedele moglie e compagna. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!