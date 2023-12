Maestro, Bradley Cooper scappa dalla conferenza stampa per una emergenza: 'E' mia figlia'

Essere un grande attore non ti rende obbligatoriamente un grande papà. Sembra che, però, per Bradley Cooper questa regola non valga. L'interprete e regista, infatti, farebbe di tutto per la figlia addirittura bloccare la conferenza stampa del suo nuovo film in uscita su Netflix Maestro.

Cooper si era già mostrato un adorabile papà sul red carpet del film insieme alla figlia ma è stato durante un incontro con i giornalisti per la promozione di Maestro che l'interprete ha interrotto tutto, andandosene a causa di un imprevisto che ha coinvolto la piccola Lea, che ha confermato la sua attenzione verso la bambina. Avuta nel 2017 durante il fidanzamento con Irina Shayk, Bradley Cooper ha lasciato d'urgenza la conferenza stampa dopo aver ricevuto una chiamata dalla scuola della figlia.

Secondo quanto raccontato da alcuni giornali, dopo appena 20 minuti dall'inizio dell'incontro l'attore avrebbe ricevuto una chiamata, uscendo per rispondere. Solo dopo il suo ritorno Cooper ha chiarito che sarebbe dovuto andare via a causa di una telefonata ricevuta dall'infermeria della scuola della figlia. “Devo andare, a mia figlia Lea serve una cosa… devo proprio andar via“ questo conferma quanto Bradley Cooper sia un padre attento e premuroso nei confronti di sua figlia e come, nonostante gli impegni, decida di lasciare tutto e di andare da lei pur di starle vicino in momenti di difficoltà.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Maestro.