Maestro, Bradley Cooper ha parlato come Leonard Bernstein per un anno!

Nonostante Bradley Cooper preferisca vincere il Super Bowl rispetto all'Oscar, l'attore di Una notte da leoni, A Star Is Born e Licorice Pizza ha dato il massimo per interpretare Leonard Bernstein nel film Maestro: basti pensare alla preparazione, che ha richiesto di parlare come il celebre direttore d'orchestra per un anno!

"Sì è preparato tantissimo" ha dichiarato Carey Mulligan, interprete di Felicia Montealegre, "al punto che, quando è arrivato sul set, non ha dovuto nemmeno pensarci. Un anno prima mi aveva chiamato con la voce di Lenny!". Come se non bastasse, Bradley Cooper ha trascorso 6 anni a imparare a dirigere un'orchestra in previsione delle riprese.

Diretto e interpretato da lui stesso, Maestro racconta il matrimonio tra Bernstein venticinquenne e la moglie. Nel cast ricordiamo anche Matt Bomer (David Oppenheim), Maya Hawke (Jamie Bernstein), Michael Urie (Jerome) e Gideon Glick (Tommy), a cui si aggiungono altri talentuosi attori. Il film, attualmente in concorso per il Leone d'oro e il Queer Lion alla Mostra Internazionale d'arte cinematografica, è stato ben accolto dalla critica, con un punteggio dell'84% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

Per chi non conoscesse Leonard Bernstein (Louis Bernstein all'anagrafe), è stato un direttore d'orchestra, pianista e compositore nato a Lawrence nel 1918. Ha lavorato presso l'Orchestra filarmonica d'Israele, il New York Philarmonic e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, una delle istituzioni musicali più importanti e antiche di tutto il mondo. Inoltre, già nel 1951 era membro dell'American Academy of Arts and Sciences. Siamo sicuri che la performance di Cooper riuscirà a omaggiare al meglio il percorso artistico e umano del celebre personaggio.