Maestro, Bradley Cooper e Matt Bomer si baciano sul set: guardate le foto

Bradley Cooper e Matt Bomer sono protagonisti di un bacio appassionato sul set di Maestro, a New York City. Cooper e Bomer stavano trascorrendo un momento di pausa dalle riprese e sono stati immortalati in una sequenza del film scritto, diretto e interpretato dal regista e interprete di A Star is Born.

Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter sulla trama del film, Maestro racconta la complessa storia d'amore tra Leonard Bernstein e Felicia Cohn Montealegre. Una storia che ha attraversato più di 30 anni di vita, dal momento in cui si sono incontrati nel 1946 ad un party proseguendo attraverso due fidanzamenti occasionali, un matrimonio di 25 anni, tre figli - Jamie, Alexander e Nina - e la battaglia di Bernstein con il proprio orientamento sessuale. Scoprite sul nostro sito le prime foto di Maestro.



Bradley Cooper ha scritto la sceneggiatura e vi partecipa dietro le quinte anche in veste di regista e produttore al fianco di nomi del calibro di Martin Scorsese e Steven Spielberg. Nel cast del film anche Maya Hawke e Carey Mulligan.



Per Bradley Cooper si tratta del secondo film da regista dopo A Star is Born, nel quale ha recitato al fianco di Lady Gaga, che ha vinto l'Oscar alla miglior canzone per il brano Shallow.

Matt Bomer è reduce dalla nuova stagione di American Horror Story e ha recitato l'ultima volta sul grande schermo nel 2020, partecipando al film The Boys in the Band.



Anche Sarah Silverman è nel cast di Maestro; la conferma è stata resa nota poche ore fa.