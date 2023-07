Maestro, Bradley Cooper come le star di Oppenheimer: niente premiere a Venezia

La Mostra del Cinema di Venezia 2023 dovrà fare a meno di una delle sue star più attese. Bradley Cooper ha infatti fatto sapere che non parteciperà alla prima di Maestro, suo secondo film da regista, che sarà proiettato in anteprima mondiale alla Biennale durante la kermesse.

Dopo l'annuncio delle pellicole in concorso a Venezia 2023, molti avevano iniziato a pensare ai vari red carpet organizzati per il Festivla. Da anni, Venezia è sinonimo di grandi star e glamour e la direzione Barbera ha solo aumentato questa idea della Biennale non solo come luogo per festeggiare il cinema ma anche per rimettere in moto una industria cinematografica che, dopo la pandemia, aveva notevolmente rallentato.

Lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori sicuramente non renderà facile questa nuova edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Nonostante gli annunci del direttore artistico parlino della presenza di film di grandissimi autori come David Fincher, Bradley Cooper e Woody Allen, pare che la manifestazione sarà povera di star, proprio a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori che attualmente sta coinvolgendo Hollywood. La decisione di Cooper è a sostegno totale del SAG-AFTRA, che sta attualmente organizzando picchetti in giro per il paese.

Venezia 2023 non ha fatto alcun dietrofront riguardo Roman Polanski e Woody Allen entrambi presenti con dei loro film nella rassegna. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!