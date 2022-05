Maestro, ecco Bradley Cooper e Carey Mulligan nelle prime foto del film su Bernstein!

Bradley Cooper è tornato a macinare chilometri: dopo un paio d'anni di pausa successivi alla doppietta A Star is Born e The Mule - Il Corriere firmata nel 2018, il nostro è pronto a tornare alla carica con questo Maestro, biopic su Leonard Bernstein in cui lo vedremo al fianco di una collega all'apice della sua carriera, Carey Mulligan.

Cooper, che del film Netflix sarà anche regista (si tratta del suo secondo lavoro dietro la macchina da presa dopo il già citato A Star is Born), darà volto proprio al protagonista Leonard Bernstein, leggendario compositore di musica classica e opere teatrali, tra cui spicca senza dubbio l'indimenticabile West Side Story.

Dicevamo della coppia con Carey Mulligan, lanciatissima dopo lo strepitoso successo di Una Donna Promettente: la star di Drive e Il Grande Gatsby interpreterà Felicia Montealegre, attrice e consorte di Bernstein, come ci ricordano queste prime foto ufficiali del film di Bradley Cooper rilasciate proprio in queste ore e nelle quali appaiono i due protagonisti dell'attesissimo biopic.

Maestro, come dicevamo in apertura, sarà rilasciato da Netflix, ma ad oggi non è ancora stata indicata una possibile data d'uscita: recentemente, comunque, anche Maya Hawke si è unita al cast del film su Leonard Bernstein.