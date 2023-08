Maestro, Bradley Cooper ha avuto la benedizione di Spielberg dopo A Star is Born

Non è facile capire i veri motivi che spingono un regista a lavorare ad una particolare pellicola. Per Bradley Cooper sembra che la spinta definitiva per dirigere Maestro, biopic sul compositore Leonard Bernstein, sia arrivata da un vero e proprio pilastro del cinema mondiale.

Dopo essere stati al centro della bufera per delle polemiche sull'antisemitismo in Maestro, uno dei produttori del film ha svelato ciò che ha effettivamente portato Bradley Cooper a dirigere il biopic che, attualmente, sta per essere presentato all' 80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola vanta, tra i produttori i nomi di due pesi massimi della storia di Hollywood: Martin Scorsese e Steven Spielberg.

Prima che il film finisse nella mani di Cooper, entrambi i registi erano stati avvicinanti al progetto dopo averne acquisito i diritti nel 2008. Spielberg era stato l'ultimo ad aver pensato di dirigere il film prima di passare l'arduo compito a Cooper dopo aver visto il suo esordio alla regia con A Star is Born. “Steven si stava muovendo verso la realizzazione di West Side Story" ha raccontato una delle produttrici del film. "Quindi Steven non avrebbe più diretto e Bradley proprio in quel momento disse 'Steven, se non hai intenzione di dirigerlo, posso lanciare il mio cappello sul ring?'" ha continuato. Per avere la benedizione definitiva Cooper invitò Spielberg a vedere una proiezione di A Star is Born. "Steven ha guardato il film e circa 20 minuti dopo l'inizio del film ha detto: 'Stai dirigendo questo film, devi dirigere Maestro'" ha concluso la produttrice.

La famiglia Bernstein ha stroncato tutte le polemiche intorno alla rappresentazione del compositore in Maestro.