Alexander Payne realizzerà il suo nuovo film con Netflix, Mads Mikkelsen in trattative

Secondo quanto riporta Deadline, Netflix ha acquisito i diritti per finanziare e distribuire il prossimo progetto di Alexander Payne che, se le trattative andranno a buon fine, vedrà come protagonista Mads Mikkelesen.

Ancora senza un titolo ufficiale, la pellicola sarà girata a partire dal mese prossimo tra Danimarca, Svezia e Stati Uniti. Il film seguirà le vicende di uno scrittore danese che porta la sua figlia teenager in giro per l'America come parte della storia che sta realizzando.

Il film è scritto da Erlend Loe e prodotto da Albert Berger della Bona Fide Productions e Ron Yerxa e Lizette Jonjic della Zentropa Productions. Il piano di Netflix è quello di pubblicare il film nell'autunno del 2020 giusto in tempo per la prossima stagione degli Award.

Vincitore dell'Oscar per la miglior sceneggiatura grazie a Sideways - In viaggio con Jack e Paradiso Amaro, Payne nella sua carriera ha diretto film acclamati quali A proposito di Schmidt con Jack Nicholson, Election, Nebraska e più recentemente Downsizing - Viviere alla grande, quest'ultimo film d'apertura a Venezia 74 (leggete la nostra recensione di Downsizing).

Attualmente il regista sta anche lavorando a The Menu, attesa commedia horror che vedrà come protagonisti Emma Stone e Ralph Fiennes la cui data di uscita non è ancora stata rivelata.