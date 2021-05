Mads Mikkelsen tornerà in Doctor Strange 2? Grande confusione, ecco cosa è successo

Nelle scorse ore il mondo di internet, in particolare quello legato al Marvel Cinematic Universe, è andato in fermento per alcune pesanti indiscrezioni sul possibile ritorno di Mads Mikkelsen nell'attesissimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Questo perché il sito IndieWire, in una recente pubblicazione, aveva menzionato il sequel dei Marvel Studios con Benedict Cumberbatch tra i prossimi progetti in uscita per l'attore danese. Naturalmente il report ha iniziato immediatamente a rimbalzare sulle varie testate specializzate internazionali, ma come notano anche i colleghi di ComicBook in un secondo momento IndieWire ha aggiornato il proprio articolo rimuovendo ogni menzione al film di Sam Raimi.

"Questa è la vita di Mads Mikkelsen da quando Another Round ha vinto l'Oscar per il miglior lungometraggio internazionale il mese scorso", si poteva leggere sul sito. "Ha iniziato le prove per Indiana Jones 5 di James Mangold con Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge, ritornerà nel ruolo di Kaecilius in Doctor Strange in the Multiverse of Madness della Marvel e si unirà anche ad un altro importante franchise, quello di Harry Potter, con il ruolo di Gellert Grindelwald, in sostituzione di Johnny Depp per Animali fantastici e dove trovarli 3."

Si tratta dell'ennesimo rumor su Doctor Strange 2, che potrebbe includere il debutto di Ghost Rider e il ritorno di Monica Rambeau.

Ricordiamo che Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha una data di uscita fissata al 25 marzo 2022. Nel cast ci saranno anche Elizabeth Olsen, di nuovo nei panni di Scarlet Witch, e Rachel McAdams, che tornerà dal film precedente.