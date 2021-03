Mads Mikkelsen, la star non sapeva chi fosse Rihanna prima del videoclip della popstar

Mads Mikkelsen è intervenuto virtualmente al Jimmy Kimmel Live! e ha parlato dei ruoli che solitamente gli vengono affidati e di un particolare sull'esperienza vissuta con Rihanna, per la quale ha recitato nel videoclip della canzone B**** Better Have Money. Peccato che l'attore non conoscesse la popstar prima di partecipare alle riprese.

Nel corso del video-collegamento Jimmy Kimmel ha fatto alcune domande all'attore sui ruoli ambigui, destabilizzanti e malvagi che gli vengono spesso affidati.

Poi il discorso è scivolato sul personaggio di Hannibal; dal ruolo dell'iconico cannibale passò alla collaborazione con Rihanna.



Durante l'intervista con Kimmel, Mads Mikkelsen ha confessato che non conosce molto la cultura pop, attribuendo all'entusiasmo dei suoi figli la sua decisione d'interpretare il 'money monster', simile ad un magnate, che sceglie incautamente di trattenere i diritti d'autore dovuti a Rihanna, spiegando come il set del videoclip sia l'unico sul quale non ha portato il figlio più giovane.

Partecipare alla 'cosa di Rihanna' come la chiama Mikkelsen nell'intervista gli ha fatto guadagnare molti punti all'interno della sua famiglia.



Su Everyeye trovate l'opinione di Mads Mikkelsen sulla performance di Johnny Depp in Animali Fantastici. Mikkelsen ha preso il posto di Depp nel franchise, e ha raccontato di recente la sua prima settimana sul set.

Johnny Depp ha interpretato Gellert Grindelwald nei primi due capitoli: Animali Fantastici E Dove Trovarli e Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald.