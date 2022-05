Mads Mikkelsen, la star di Animali Fantastici protagonista del dramma storico King's Land

Mads Mikkelsen reciterà in un nuovo dramma storico in costume dal titolo provvisorio King's Land, tornando a lavorare insieme al regista di A Royal Affair, Nikolaj Arcel. Il film è prodotto da Zentropa ed è scritto da Arcel con Anders Thomas, basandosi sul best-seller danese del 2020 The Captain And Ann Barbara di Ida Jessen.

King's Land è ambientato a metà del 1700, quando il re danese Fredirik V dichiarò che la brughiera selvaggia dello Jutland doveva essere domata, coltivata e colonizzata in modo che la civiltà potesse diffondersi e generare nuove tasse da pagare alla casa reale.



Tuttavia nessuno osò seguire il decreto del re, perché la brughiera significava morte certa ed era considerato un luogo infestato da lupi famelici, banditi e natura tanto brutale quanto spietata. Nel 1755 il soldato solitario Ludvig Kahlen si diresse alla brughiera all'ostinata ricerca di un sogno, un obiettivo da raggiungere ponendolo davanti ad un bivio: la brughiera gli avrebbe portato ricchezza e onore o avrebbe avuto la meglio su di lui. Protagonista del film sarà proprio l'attore scandinavo interprete di Grindelwald; Mads Mikkelsen vorrebbe recitare ancora in Animali Fantastici dopo il debutto in I segreti di Silente.



Le riprese di King's Land dovrebbero iniziare il 5 settembre in Danimarca, Germania e Repubblica Ceca. La co-produzione internazionale è curata da Louise Vesth e ha già venduto il film in Germania, Francia, Belgio e Ungheria. Nordisk Film si occuperà della distribuzione nei Paesi nordici e dovrebbe uscire nell'autunno 2023.



Mads Mikkelsen ha criticato il method acting, affermando che secondo il suo parere diversi media hanno ingigantito troppo l'utilizzo.