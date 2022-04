Mads Mikkelsen, la star di Animali Fantastici sul method acting: 'È una ca**ata'

L'attore, che vedremo presto nel terzo capitolo della saga ambientata nel Wizarding World, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Animali Fantastici 3: I Segreti di Silente, ha raccontato di come non condivida pienamente il "method acting" e di quanto i media nè abbiano ingigantito troppo l'utilizzo.

In un'intervista con GQ UK per promuovere il film, che vedrà il debutto di Mikkelsen nei panni di Grindelwald al posto di Johnny Depp, l'attore ha risposto di non utilizzare il "method acting" e di non capirne il clamore. La sua risposta? "È una ca**ata".

Per chi non lo sapesse, il "method acting" è un metodo di recitazione estremo, sempre più diffuso nel corso dei decenni e che vede gli attori entrare nei personaggi che interpretano prendendone l’accento, i modi di fare e di pensare , cercando di uscire il meno possibile dal ruolo.

"Puoi portare [la preparazione] alla follia", ha detto Mikkelsen. “E se fosse un film di me**a, cosa pensi di aver ottenuto? Sarei impressionato dal fatto che tu non abbia abbandonato il personaggio. Avresti dovuto farlo dall'inizio! Come ti prepari per un serial killer? Passi due anni a controllarne uno?"

Mikkelsen continua poi non incolpando propriamente gli attori tanto quanto i media, che hanno dato sempre più risonanza e attenzione all'utilizzo del metodo in questione.

“I media dicono: 'Oh mio dio, l'ha preso così sul serio, quindi deve essere fantastico; diamogli un premio". Ha detto. "Allora questo è il discorso, e tutti lo sanno".

Per concludere, vi ricordiamo che Animali Fantastici 3 arriverà nelle sale il 13 aprile e che Mikkelsen sarà anche in Indiana Jones 5, che è ora in fase di editing.