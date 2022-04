Mads Mikkelsen spera di realizzare più di un solo film di Animali Fantastici

Mads Mikkelsen, dopo avere parlato del ritorno alle origini di Indiana Jones 5, recentemente ha svelato il desiderio di lavorare a più di un film della serie di Animali Fantastici. Tuttavia, soddisfare questo desiderio, al momento, non sembra così scontato, viste le sfavorevoli previsioni d'incasso per Animali Fantastici - I Segreti di Silente.

A tal proposito, nel caso foste interessati ad approfondire l'argomento, vi invitiamo a recuperare il nostro speciale sul futuro di Animali Fantastici. Difatti, oltre alle scarse proiezioni d'incasso, tra le difficoltà si aggiungono anche la complicata lavorazione durante il COVID e i problemi del casting. In particolare, dopo aver cambiato Johnny Depp proprio con Mikkelsen per il ruolo di Grindelwald, la Warner Bros. adesso deve affrontare anche la questione legata ad Ezra Miller, recentemente arrestato per molestie e disturbo della quiete.

Comunque, al di là degli sviluppi futuri della saga, in questi giorni Mads Mikkelsen ha tenuto a condividere la sua passione per la saga cinematografica e il materiale di riferimento, concentrandosi in particolar modo sul suo personaggio, Gellert Grindelwald. Nello specifico, ha affermato di non aver chiesto delucidazioni a J.K. Rowling sulla backstory del suo personaggio, ma di essersi creato da solo una spiegazione per il suo odio verso i babbani.

Infine, qui di seguito potete leggere nel dettaglio le parole dell'attore sull'argomento: "Credo che sia successo qualcosa alla sua famiglia quand'era bambino, il che spiegherebbe tutto l'odio che si porta dietro. Quello creato da Rowling è un universo fantastico, dettagliato e complesso e spero di poter realizzare più di un solo film (Animali Fantastici - I Segreti di Silente)".