Mads Mikkelsen ricorda il suo provino per I Fantastici 4: 'Fu umiliante'

Non tutti lo sanno, ma Mads Mikkelsen rischiò di entrare a far parte dell'universo Marvel ben prima della sua comparsa in Doctor Strange (e, a dirla tutta, prima della nascita del Marvel Cinematic Universe stesso): la star di Casino Royale, infatti, si presentò anni fa ad un provino per il film sui Fantastici 4 uscito nel 2005.

Il nostro provò ad ottenere la parte di Reed Richards nel film odiato da molti ma amato da Stan Lee, ma le cose non andarono esattamente nel verso giusto: al contrario, il povero Mads ricorda di aver provato un senso di profonda umiliazione durante quella breve audizione.

"So che un sacco di casting si basano sulla prima impressione, non è che in quella stanza ci sia qualcosa che possa ricordare al produttore o al regista il personaggio che stanno cercando. Ma credo sia indelicato chiedere a una persona di entrare in una stanza e recitare una sola frase cercando di far finta di avere un braccio lungo 80 metri come un uomo di gomma... Fu decisamente umiliante" è stato il ricordo dell'attore.

Recentemente, intanto, anche Chris Evans ha dimostrato di non aver dimenticato I Fantastici 4.