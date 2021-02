Mads Mikkelsen raggiunge 1 milione di follower su Instagram e ringrazia i fan con un video

Un buongiorno davvero entusiasmante quello dell'amatissimo Mads Mikkelsen (Un altro giro, Casino Royale), che svegliatosi è andato a controllare gli aggiornamenti del suo Instagram scoprendo di aver raggiunto - e superato - il milione di follower, traguardo che lo ha spinto a registrare un breve video per ringraziare i suoi fan.

Lo potete vedere in calce alla notizia. Alla fine del filmato, inoltre, invita tutti i suoi follower a tenere le dita incrociate per i Golden Globes della prossima settimana, dove il suo ultimo film, il bellissimo Un altro giro di Thomas Vinterberg, è candidato come miglior film internazionale.



Come sappiamo, comunque, Mads Mikkelsen è stato chiamato a sostituire Johnny Depp nei panni del villain principale della saga dopo l'addio obbligato di quest'ultimo al progetto, ma al momento non sappiamo né in che misura sarà presente nel film né che look avrà, se simile o differente, e a tal proposito un fan via social ha voluto provare a immaginarlo nella parte.



A Mikkelsen è stato precedentemente chiesto se avesse incontrato o parlato con Johnny Depp dopo aver ottenuto la parte, e Mikkelsen ha risposto: "No, l'ho incontrato solo una volta tempo fa, vorrei avere il suo numero di telefono ma sfortunatamente non mi è possibile. Non c'è nient'altro che io possa fare per contattarlo. Idealmente, mi approccerò al personaggio cercando di portare quello che ha fatto prima lui e quello che sto per fare io, e vedremo cosa succederà".



Animali Fantastici 3 ha una data d'uscita attualmente fissata per l'estate del 2022. Secondo alcune voci, la Warner avrebbe tutta l'intenzione di espandere il franchise di Animali Fantastici e il Wizarding World attraverso le varie piattaforme di proprietà dello studio (tra cui con tutta probabilità anche HBO Max) e dei suoi partner.