Mads Mikkelsen protagonista della commedia nera Riders of Justice di Anders Thomas Jensen

Come riporta il puntualissimo Deadline, il poliedrico e stimato Mads Mikkelsen (Il Sospetto, Casino Royale, Death Streanding) è stato scelto come protagonista dell'annunciata e intrigante commedia Riders of Justice, scritta e diretta dall'autore Anders Thomas Jensen, noto sceneggiatore danese.

Mikkelsen reciterà a fianco di Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann, Nicolas Bro (Nymphomaniac), Gustav Lindh, Roland Moller (Valhalla) e Andrea Heick Gadeberg. La storia del film - come riporta il sito - ruoterà attorno a Markus, un militare che deve tornare a casa dalla figlia adolescente dopo che sua moglie muore in un tragico incidente. Sembrerebbe essere una vera sfortuna ma si scoprirà essere stato un omicidio ben orchestrato di cui sua moglie è finita per essere vittima casuale.



Prodotto dalla grande Zentropa, il film da 5,3 milioni di euro è rappresentato nel marcato internazionale dalla TrustNordsik, che descrive il film come "una favola moderna sulla solidarietà, la casualità dell'Universo e il senso della vita". Mikkelsen aveva già collaborato precedentemente con Andres Thomas Jensen nel bellissimo The Salvation, di cui l'autore era però solo sceneggiatore.



Riders of Justice non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Al momento è il solo progetto in cui sembra essere coinvolto a stretto giro Mads Mikkelsen, ma siamo certi non tarderanno ad arrivare nuove e interessanti proposte per uno dei migliori attori della sua generazione.



