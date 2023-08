Mads Mikkelsen, perché il nuovo The Promised Land 'non poteva essere fatto a Hollywood'?

Il regista danese Nikolaj Arcel sta per presentare il suo ultimo lavoro, The Promised Land, che sarà presentato in anteprima al Festival di Venezia 2023. In un’intervista, il filmmaker, ha spiegato che la sua ultima opera, girato e prodotto in Europa, non sarebbe potuta essere realizzata a Hollywood, con gli standard del cinema americano.

Dopo il flop di La Torre Nera, Nikolaj Arcel torna a una regia cinematografica con un film prodotto e realizzato nel vecchio continente anche per una scelta artistica e legata al modo di fare cinema negli USA.

Parlando con Variety, infatti, il regista ha spiegato: “Non avrei potuto fare questo film a Hollywood. Avrei dovuto mostrare il background di Ludvig, avrei dovuto renderlo un eroe e avrei dovuto aggiungere scene d’azione in continuazione. Questo è quello che ho imparato lavorando là. Si tratta di fare film enormi per un’enorme quantità di persone. E quando devi fare così non è facile raccontare una storia personale”.

Quindi Arcel ha continuato: “È una storia personale perché Ludvig è consumato dall’ossessione di diventare qualcuno e anche io sono stato totalmente guidato dall’ambizione. Ora ho 50 anni e ho appena avuto dei figli. Prima si trattava solo di lavoro. Lavoro. Lavoro. Ho voluto raccontare questa storia attraverso Ludvig perché anche lui è cieco rispetto a ciò che lo circonda. Io non ero così estremo, ma mi ricorda i miei 30 e 40 anni”.

In The Promised Land il ruolo del protagonista è interpretato da Mads Mikkelsen che potete scoprire meglio attraverso questo articolo riguardo i 5 ruoli più importanti di Mads Mikkelsen.